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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأب سند.. عجوز الوراق قدم حياته ثمنا لإنقاذ ابنته من طليقها

صدى البلد

لا عز كعز الأب، ولا خوف إلا في بُعده ولا ألم إلا بفقده.. الأب السند هرع لإنقاذ ابنته من بطش زوجها بعدما استغاثت به الابنة "الحقني يابا" فوقف في وجه الزوج الذي كان يضغط عليها بأولادهما حتى تعود لمنزل الزوجية وما كان من الزوج إلا أن انتقم من زوجته في شخص أبيها حيث أخرج سلاحا أبيض غرسه في قلب الأب الذي سقط جثة هامدة .

 

الجريمة البشعة دارت أحداثها في منطقة الوراق ودفع فيها أشرف.ع.م 57 عام سباك حياته ثمنا لدفاعه عن ابنته من قسوة زوجها ومحاولته إبعاده عنها والكف عن الضغط عليها بأبنائها للعودة لمنزل الزوجية الذي تركته بسبب سوء معاملته لها وعدم إنفاقه عليهم. 

 التفاصيل الكاملة كشفت عنها تحريات مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بعد بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة في منطقة الوراق وسقوط عجوز ضحية بعد تعدي زوج ابنته عليه بسلاح ابيض حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة مبررا: "كان مقوي مراتي عليا ورافض يرجعهالي".

التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية توصلت إلى أن المتهم تزوج من ابنة القتيل قبل 10 أعوام أنجبا خلالها 3 فتيات لكنه أذاقها مختلف أنواع العذاب فكانت تلجأ لوالدها وشقيقيها للتصدي له وعقابه على ما يرتكب في حقها حتى يئست من إصلاح حاله خاصة بعدما ترك عمله في الجزارة واشترى توك توك إلا انه كان لا يعمل عليه ويعتمد على الأموال التي تساهم بها أسرتها في دعم ابنتهم بها بسبب حالتها المادية السيئة فعندما كانت تطالبه بنفقات المنزل يرد عليها: "اصرفي انتي". 

وقررت الزوجة الهرب من حياة زوجها السيئة بسبب معاملته القاسية وتعاطيه المخدرات ونجح والدها في تطليقها منه ومكثت برفقة بناتها في منزل والدها وكانت بناتها يذهبن لوالدهن كل فترة وفي يوم الجريمة وأثناء عودة الزوجة بعد شراء احتياجات المنزل مرت من أمام منزل طليقها لاصطحاب بناتها الثلاث خاصة مع رفضهن الاستمرار في الإقامة لدى والدهن إلا أن طليقها رفض إعادة الفتيات لها وتشاجر معها ثم انهال عليها بالضرب وسط الشارع لتعود لمنزل والدها مستغيثة بها صارخة: "الحقني يابا ضربني ومش عايز يرجع بناتي". 

عاطفة الأب حركته للثأر لابنته وإعادة حفيداته إلا أن طليق ابنته كان في انتظاره متوقعا حضوره ككل مرة وبالفعل التقى به لينهره ويطالبه بإخراج حفيداته لتعدن مع أمهن إلا أن طليق ابنته أصر على ارفض واحتدم الأمر بينهما حتى أنهاه الشاب بطعنتين قاتلتين في صدر حماه ليسقط غارقا في دمائه وسط صرخات ابنته وذهول المارة. 

النيابة العامة بشمال الجيزة قررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد. 

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