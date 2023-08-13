بيحلب أبقار.. مصرع عامل صعقا بالكهرباء في الهرم

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالهرم، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بمصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بحدائق الأهرام، وانتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وتبين وفاة عامل 51 سنة بصعق كهربائي أثناء استخدام جهاز حلاب كهربائي للأبقار بمزرعة مواشي، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، ولم يتهموا أحدا، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.