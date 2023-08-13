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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق نجاحات بقيادة غادة عامر

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تعد كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من أهم الكليات المرموقة التى يسعى الطلاب للدراسة بها، حيث تقدم خدمة تعليمية متميزة على المستوى المحلي والإقليمي، من خلال إعداد خريجين يواكبون العالم الصناعي، إذ يحقق خريج الكلية أهداف بلاده في التنمية والتقدم.

وتعمل كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا بجدية لتطوير المهندسين المحترفين وتنمية قدراتهم، ما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية بطريقة مسئولة تجاه المجتمع والبيئة. 

كما توفر الكلية جميع الإمكانيات اللازمة لدعم الطلاب وفق توجيهات خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتتولى مسئولية عمادة كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة غادة عامر، الحاصلة على عضوية  مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC)، حيث تعد أول امرأة مصرية تشغل هذا المنصب، وتم تخريج دفعة هندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2022/2023 مؤخرا بحضور الدكتور محمد الفحام، نقيب مهندسي الجيزة، الذى أشاد بمستوى الطلبة الخريجين ومستوى الكلية، ووجه الشكر للعميدة على الجهد المبذول لتخريج طلبة قادرين على اقتحام سوق العمل.

وحرص العالم فاروق الباز على تقديم رسالة تهنئة للدكتورة غادة عامر، عميدة كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمنصبها الجديد، مؤكدا  ثقته من تقديمها إضافة قوية للكلية وطلابها. 

وقال العالم فاروق الباز: "أهلا يا شباب كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكتولوجيا، أنا سعيد جدا لأن الأستاذة الدكتورة غادة عامر أصبحت عميدة الكلية، لأنني أعلم أنها سيدة متميزة للغاية وزميلة راقية وتعاملت معها كثيرا".

وأضاف: "لذلك أعتبر أن كلية الهندسة سيكون لها مكانة متميزة في مصر، وأتمنى أن كل واحد أو واحدة منكم تقدروا تعملوا حاجة عظيمة جدا لمصر وتفتخروا بتقديم شيء وطني للبلد تفتخروا به، ربنا يحميكوا.. شكرا".

من جانبه، قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية الهندسة توفر برامج هندسية متطورة وأبحاثا علمية تطبيقية وخدمات مجتمعية ذات جودة عالية، كما تلتزم كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في رسالتها بإعداد مهندسين متميزين قادرين على المنافسة محلياً وإقليمياً فى النواحى العلمية والبحثية والأخلاقية، وذلك عن طريق تهيئة الظروف المناسبة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تساهم الكلية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، وذلك فى إطار الإلتزام بالقواعد المنظمة للمجتمع، وذلك بالتواصل مع الجهات المجتمعية المختلفة علميا وصناعيا وبحثيا.

وحققت كلية الهندسة نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية، حيث تم تجهيزها بجميع الوسائل المطلوبة للتعليم الهندسي مثل المختبرات والورش ومعامل الحاسبات وصالات التدريب وصالات الرسم والمدرجات وقاعات التدريس وقاعات الندوات والمؤتمرات على مستوى عالٍ من مواصفات الجودة العالمية لتستوعب متطلبات الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية، وكذلك تتوفر مساحات رحبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، كل هذه الطاقات البشرية والإمكانيات مسخرة لخدمة العملية التعليمية والبحثية ولأدائها في تناغم وانسجام ونمطية عالية.

واحتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى وقت سابق، بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بها كونها من أفضل وأرقى الجامعات، كما تتيح نظاما تعليميا عالميا لأبنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود الكليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى.

 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الهندسية

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