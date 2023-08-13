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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الجيزة: الثلاثاء القادم آخر يوم لتلقي طلبات التحويل الإلكتروني والاستثناءات

رياض الاطفال
رياض الاطفال

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 آخر يوم لتلقى طلبات التحويل الإلكتروني و الاستثناءات للطلاب، عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة:
https://www.gizaedu.net/tran.html

حيث بدأ تقديم التحويلات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2023 إلكترونيا. 

واختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
• المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الاطفال و مرحلة التعليم الاساسى (الابتدائى) و المرحلة الاعدادية و الثانويه .
• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

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