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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يقدم خدمات الإسعاف والوقود .. مارينا اليخوت بالإسماعيلية يضع مصر على الخريطة العالمية

مارينا اليخوت
مارينا اليخوت

يعد مارينا اليخوت في الإسماعيلية، أحد مراكز استقبال ورسو اليخوت السياحية التابعة لهيئة قناة السويس، ويمتاز بموقع فريد على بحيرة التمساح وقد حظي خلال الآونة الأخيرة باهتمام كبير ضمن جهود التطوير التي إستهدفت الإرتقاء بجودة الخدمات الأساسية.

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خلال التقرير، ينشر «صدي البلد»، أبرز المعلومات عن مارينا اليخوت بالإسماعيلية وهي :

_ يمتاز بموقع فريد علي بحيرة التمساح.

_ 100 يخت من المخطط أن يسعها المارينا في خطة التطوير الحالية بالإضافة إلي غاطس يصل الي 7 أمتار.

_ الهدف من إنشاءه هو أن يصبح وجهة عالمية في سياحة اليخوت.

_من المخطط أن يقدم خدمات الإسعاف لاطقم السفن والتزود بالوقود.

_50% تخفيضات تحصل عليها اليخوت التي تبلغ حمولتها 300 طن فاكثر، والسفن السياحية.
_ العبور مجانا وفقا للائحة الملاحة، لبعض العائمات الصغيرة.
_الحجز إلكترونيا لعبور اليخوت، وحاسبة آلية تحديد الرسوم إلكترونيا.

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14-4-2022_13_26_57_GomhuriaOnline_182يخت (1)
14-4-2022_13_26_57_GomhuriaOnline_182يخت (1)
14-4-2022_13_26_57_GomhuriaOnline_182يخت2
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الإسماعيلية مارينا اليخوت محافظ الإسماعيلية السفن السياحية قناة السويس

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