تنظمها جامعة العريش.. قافلة طبية بمستشفي الشيخ زويد غدا



أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن تواجد قافلة طبية من كلية الطب بجامعة العريش ، غدا الاثنين الموافق ١٤ أغسطس بمستشفي الشيخ زويد المركزى.، بالتعاون كع مديرية الصحة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

يوم واحد:

وأشار د حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة بشمال سيناء إلى أن القافلة تتواجد في المستشفى لمدة يوم واحد فقط.. حيث تقوم بالكشف على المرضى وصرف العلاج اللازم لهم مجانا.

حيث تتوافر بها التخصصات الطبية:

تخصص أطفال، عظام، باطنة، جلدية، وجراحة وناشد المواطنين بأهمية المشاركة في القافلة و َتلقي الخدمة الطبية المجانية .

وفي سساق اخر، وصل عدد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة الطبية بمدينة الحسن بإجراء الكشف الطبي عليهم نحو 1061 حالة والكشف البيطري إلى مايقرب من 64 كشف بالإضافة إلى التحاليل وصرف العلاج المجانى.

