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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

100 يوم صحة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لأكثر من مليون مواطن بالمنيا

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمة العلاجية المجانية لمليون و84 ألف و241 مستفيدا ضمن فعاليات حملة " 100 يوم صحة " وذلك منذ انطلاقها.

 

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من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة،  أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لحوالى 88 ألف و108 حالات بالإضافة إلى فحص 1214 طفلا، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة وتطعيم 321 ألف و697 طفلا من خلال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي من خلال الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لما يقرب من 623 ألف و297 خدمة طبية للمنتفعات، إلى جانب تقديم 35 ألف و736 خدمة بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

 

وأضاف أن مراقبة الأغذية قدمت 13 ألف و760 خدمة من خلال المرور على المحال التجارية وتحرير المحاضر وضبط المنشآت المخالفة واعدام الاغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك، كما قدمت صحة البيئة 429 خدمة خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى.

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