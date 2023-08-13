بينهم رضيعة تبلغ عمرها 23 يومًا.. مقتل 7 في منطقة خيرسون بأوكرانيا

أسفر قصف مدفعي على قرية شيروكا بالكا، على ضفاف نهر دنيبر، عن مقتل عائلة؛ زوج وزوجة وصبي يبلغ من العمر 12 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 23 يومًا ومقيمًا آخر.

وقتل رجلان في قرية ستانيسلاف المجاورة حيث أصيبت امرأة أيضا. جاء الهجوم على إقليم خيرسون في أعقاب تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، في محاولة لإخماد شائعات بأن القوات الأوكرانية هبطت على الضفة الشرقية لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

وقالت، وفقا لما نشره موقع أيه بي سي الأمريكي، مرة أخرى، بدأت الضجة حول الضفة الشرقية في منطقة خيرسون. لا توجد أسباب لإثارة البلبلة حيث أن قواتنا ما زالت تحافظ علي مواقعها.

وقال حاكم إقليم خيرسون، أولكسندر بروكودين، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجمات روسية على الإقليم. وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن قوات كييف أحرزت تقدما في الجنوب، مدعيا بعض النجاح بالقرب من قرية رئيسية في منطقة زابوريزهزهيا الجنوبية واستولت على أراض أخرى غير محددة.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنهم حققوا "نجاحًا جزئيًا" حول منطقة روبوتين المهمة من الناحية التكتيكية في منطقة زابوريزهزهيا، وهي نقطة قوة روسية رئيسية تحتاج أوكرانيا لاستعادتها من أجل مواصلة الدفع جنوبًا نحو ميليتوبول.

و قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد القوات الجنوبية في أوكرانيا، عن الجبهة الجنوبية، إن قوات الدفاع تعمل بجهد.

واندلعت المعارك في الأسابيع الأخيرة على نقاط متعددة على طول خط المواجهة الذي يزيد طوله عن 1000 كيلومتر حيث تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا بالأسلحة التي قدمها الغرب والقوات المدربة من الغرب ضد القوات الروسية التي غزت منذ ما يقرب من 18 شهرًا.

لم تحقق القوات الأوكرانية سوى مكاسب متزايدة منذ شن هجوم مضاد في أوائل يونيو.

وفي روسيا، أفاد مسؤولون محليون، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود وواحدة فوق منطقة كورسك المجاورة، وكلاهما على الحدود مع أوكرانيا.

تعد ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية أمرًا معتادًا إلى حد ما. تصاعدت هجمات الطائرات بدون طيار أعمق داخل الأراضي الروسية منذ تدمير طائرة بدون طيار فوق الكرملين في أوائل مايو. في الأسابيع الأخيرة، ازدادت الهجمات على كل من موسكو وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 - وهي خطوة اعتبرها معظم العالم غير قانونية.

وفي أحدث تقرير استخباراتي لها، قالت وزارة الدفاع إنها تعتقد أن فاجنر "من المحتمل أن تتحرك نحو عملية تقليص الحجم وإعادة التشكيل" من أجل توفير المال، وأن الكرملين "تصرف ضد بعض المصالح التجارية الأخرى" لرئيس فاجنر يفجيني بريجوزين.