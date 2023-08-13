عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم رضيعة تبلغ عمرها 23 يومًا.. مقتل 7 في منطقة خيرسون بأوكرانيا

صدى البلد

أسفر قصف مدفعي على قرية شيروكا بالكا، على ضفاف نهر دنيبر، عن مقتل عائلة؛ زوج وزوجة وصبي يبلغ من العمر 12 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 23 يومًا ومقيمًا آخر.

وقتل رجلان في قرية ستانيسلاف المجاورة حيث أصيبت امرأة أيضا. جاء الهجوم على إقليم خيرسون في أعقاب تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، في محاولة لإخماد شائعات بأن القوات الأوكرانية هبطت على الضفة الشرقية لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

 

وقالت، وفقا لما نشره موقع أيه بي سي الأمريكي، مرة أخرى، بدأت الضجة حول الضفة الشرقية في منطقة خيرسون. لا توجد أسباب لإثارة البلبلة حيث أن قواتنا ما زالت تحافظ علي مواقعها.  

 

وقال حاكم إقليم خيرسون، أولكسندر بروكودين، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجمات روسية على الإقليم. وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون إن قوات كييف أحرزت تقدما في الجنوب، مدعيا بعض النجاح بالقرب من قرية رئيسية في منطقة زابوريزهزهيا الجنوبية واستولت على أراض أخرى غير محددة.

 

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنهم حققوا "نجاحًا جزئيًا" حول منطقة روبوتين المهمة من الناحية التكتيكية في منطقة زابوريزهزهيا، وهي نقطة قوة روسية رئيسية تحتاج أوكرانيا لاستعادتها من أجل مواصلة الدفع جنوبًا نحو ميليتوبول.

 

و قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، قائد القوات الجنوبية في أوكرانيا، عن الجبهة الجنوبية، إن قوات الدفاع تعمل بجهد.

واندلعت المعارك في الأسابيع الأخيرة على نقاط متعددة على طول خط المواجهة الذي يزيد طوله عن 1000 كيلومتر حيث تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا بالأسلحة التي قدمها الغرب والقوات المدربة من الغرب ضد القوات الروسية التي غزت منذ ما يقرب من 18 شهرًا.

لم تحقق القوات الأوكرانية سوى مكاسب متزايدة منذ شن هجوم مضاد في أوائل يونيو.

 

وفي روسيا، أفاد مسؤولون محليون، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود وواحدة فوق منطقة كورسك المجاورة، وكلاهما على الحدود مع أوكرانيا.

تعد ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية أمرًا معتادًا إلى حد ما. تصاعدت هجمات الطائرات بدون طيار أعمق داخل الأراضي الروسية منذ تدمير طائرة بدون طيار فوق الكرملين في أوائل مايو. في الأسابيع الأخيرة، ازدادت الهجمات على كل من موسكو وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 - وهي خطوة اعتبرها معظم العالم غير قانونية.

وفي أحدث تقرير استخباراتي لها، قالت وزارة الدفاع إنها تعتقد أن فاجنر "من المحتمل أن تتحرك نحو عملية تقليص الحجم وإعادة التشكيل" من أجل توفير المال، وأن الكرملين "تصرف ضد بعض المصالح التجارية الأخرى" لرئيس فاجنر يفجيني بريجوزين. 

روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

تحول كبير.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

شاشة تستطيع التحدث إليك بـ12 لغة .. أحدث تكنولوجيا اليابان في محطة مترو

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

رئيس الوزراء يتابع التيسيرات والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات

اجتماع طارئ.. لجنة الخارجية والأمن بالكنيست تبحث الكفاءة والجاهزية للحرب

الصحة: مصر حريصة على نقل تجربة القضاء على الالتهاب الكبدي لأفريقيا

صلاح أساسيًّا.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو تقشعر له الأبدان.. أمريكية تفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

فيديو

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ