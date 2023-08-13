وزارة الاقتصاد الألمانية تدعم التوزيع العادل لتكاليف التوسع في طاقة الرياح

قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأحد، إن الوزارة تؤيد توزيع تكاليف شبكة توسيع الطاقات المتجددة 'بشكل عادل' بين الولايات الفيدرالية في البلاد.

وقد احتدم الخلاف بين الولايات الشمالية والجنوبية مؤخرًا، حيث اشتكى سكان الولاية الشمالية من ارتفاع أسعار الكهرباء في منطقتهم على الرغم من انخفاض تكلفة إنتاج طاقة الرياح هناك.

كانت الأسعار في الشمال مرتفعة نسبيًا بسبب تكاليف توصيل توربينات الرياح بشبكة الطاقة التي يتم تمريرها إلى سكان المناطق التي توجد بها التوربينات. الأسعار أعلى في الشمال بسبب انخفاض عدد السكان هناك ، مما يعني أن التكاليف يتم نقلها إلى عدد أقل من المستهلكين.

وقال رؤساء وزراء الولايات الشمالية إن اختلاف الأسعار يضر بالدعم المحلي لبناء توربينات رياح جديدة.

وذكر المتحدث لرويترز 'من المهم أن تعمل (الولايات الفيدرالية) معا من أجل توزيع عادل.'

وامتنعت الوزارة عن إعطاء تفاصيل بشأن كيفية تعديل أسعار الكهرباء.

وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن وكالة الشبكات الألمانية ستكون مسؤولة عن إعادة توزيع التكاليف بشكل أكثر إنصافًا بمجرد تمرير مشروع قانون في مجلس النواب بالبرلمان ، ثم ستقدم مقترحات للإصلاح.

وأضاف مولر لنيو أوسنابروكر تسايتونج في مقابلة نشرت يوم السبت 'من الواضح أننا يجب أن نكافئ التوسع في مصادر الطاقة المتجددة. يمكنني أن أفهم جيدًا إحباط العديد من المواطنين والمناطق'.