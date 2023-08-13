تل أبيب مكشوفة.. خبراء إسرائيليون يحذرون من حرب قادمة ضد حزب الله

أثناء القتال ضد حزب الله عام 2006، الحرب الأخيرة التي دارت بين إسرائيل والقوات الشيعية الممولة من إيران والتي تهيمن على جنوب لبنان، أمضى العديد من الإسرائليين شهرًا يعيشون داخل ملجأ الكيبوتس.

اليوم، ووفقا لما نشرته صنداي تايمز، يستعد العديد من الإسرائيليين في المناطق الحدودية لإقامة طويلة داخل المخابئ مرة أخرى مع تصاعد التوترات الداخلية والخارجية التي تواجه الإحتلال الإسرائيلي.

وحذر الجيش الإسرائيلي من أن احتمال الحرب أعلى مما كان عليه في أي وقت خلال الـ 17 عامًا الماضية.

وهرع القادة والمسؤولون الإسرائيليون إلى الحدود الشمالية في الأسابيع الأخيرة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في زيارة في وقت سابق هذا الشهر: "إنني أحذر حزب الله ونصر الله من ارتكاب خطأ". وأضاف "إذا حدث، تصعيد أو اندلاع عنف، فسوف نعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وبحسب صنداي تايمز، تشير تحذيراته إلى عدد متزايد من الحوادث الأمنية في الأشهر الأخيرة على طول الخط الأزرق، الحدود الدولية المرسومة جزئيًا بين البلدين.

قال العقيد كوبي ماروم، خبير في التحديات الأمنية الإسرائيلية، خلال جولة على الحدود أقصى شمال إسرائيل، إن "حزب الله يحاول تصعيد الموقف". "لا أرى أن أيًا من الجانبين يرغب في خوض صراع، لكن هذا قد يحدث. مع سوء تقدير من قبل أحد الجانبين، من الممكن أن نواجه حربًا".

سرق متسللون لبنانيون كاميرا مراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي وألقوا بالحجارة على أهداف إسرائيلية وأشعلوا النيران بجوار الجدار الأمني الإسرائيلي. يقوم نشطاء حزب الله بدوريات على الخط الأزرق. وفي وقت سابق عبر 18 لبنانيًا - بمن فيهم سياسي منتخب - الحدود بشكل غير قانوني قبل مطاردتهم بطلقات تحذيرية من الجيش الإسرائيلي.

حدثت هذه التوغلات في وقت يشتت انتباه العديد من الإسرائيليين بسبب شهور من الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو القومية المتطرفة التي يقول النقاد إنها ستجعل إسرائيل أقل ديمقراطية واستبدادية بشكل متزايد.

أدت هذه الخطوة إلى انقسام حاد في إسرائيل، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية غير مسبوقة، وإضراب للأطباء، وتراجع في سوق الأوراق المالية والعملة.

كما أثارت مخاوف أمنية خطيرة لأن الآلاف من جنود الاحتياط توقفوا أو هددوا بالتوقف عن العمل التطوعي. في كلمة ألقاها لجنود الاحتياط في القوات الجوية، حذر اللواء، تومر بار، قائد جوي من أن الضرر الذي يلحق بالجاهزية التشغيلية للقوة بسبب التغيب عن العمل يتفاقم.

كتب المعلق العسكري الإسرائيلي، ألون بن دافيد، في صحيفة معاريف اليومية: "مع مرور كل يوم، يواصل الجيش الإسرائيلي فقدان شعبه وقدراته".

كتب المحلل الدفاعي، عاموس هاريل، في صحيفة هآرتس في وقت سابق أن "الكثير من تأثير الأزمة لا يزال مخفيًا عن أعين الجمهور"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي لن يكشف عن أعداد جنود الاحتياط الذين توقفوا عن التطوع.

وأضاف عاموس هاريل، في صحيفة هآرتس، لا يمكن المبالغة في أهمية القوة الجوية لأمن إسرائيل. ما يحدث الآن نتيجة إصرار نتنياهو على الاستمرار في الإصلاح القضائي رغم كل علامات التحذير، هو حالة استنزاف داخلي لم يسبق له مثيل في تاريخه. الحكومة، المسؤولة بشكل أساسي عن ذلك، تراقب الوضع وهي تتثاءب، لكن في المستقبل، قد نبكي جميعًا ".

في مارس، أقال نتنياهو لفترة وجيزة غالانت بعد أن دعا إلى وقف الإصلاحات القضائية. قال غالانت في ذلك الوقت: "لقد تضرر جيش الدفاع الإسرائيلي". "الانقسام في المجتمع تغلغل في الجيش الإسرائيلي وهذا خطر واضح وفوري وملموس على أمن الدولة. لن أقدم يد المساعدة في هذا". أعاده نتنياهو لمنصبه بعد احتجاجات حاشدة.

في الشهر الماضي، عندما أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانونًا يمنع المراجعة القضائية للقرارات الوزارية على أساس ما إذا كانت معقولة، قال حسن نصر الله: "اليوم، على وجه الخصوص، هو أسوأ يوم في تاريخ الكيان الصهيوني، ووضعها على طريق الانهيار والانحدار ".

في غضون ذلك، استغل حزب الله بالفعل الفوضى لارتكاب خروقات أمنية واسعة النطاق هذا العام. في مارس، عبر مسلح إلى إسرائيل بحزام ناسف، وسافر 50 ميلا داخل البلاد وتسبب في انفجار في شريان مروري رئيسي، مما أدى إلى إصابة سائق سيارة.

في أبريل، مع اندلاع التوترات والعصابات في الحرم القدسي الشريف بالقدس، تم إطلاق وابل من 34 صاروخًا على إسرائيل - وهو أعنف هجوم من نوعه من لبنان منذ عام 2006.

في مايو ويونيو، عبر مقاتلو حزب الله الحدود الدولية إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل بالقرب من مرتفعات الجولان وأقاموا خيمتين، ما زال حزب الله يرفض تفكيك إحداهما. في يوليو، أطلق صاروخ مضاد للدبابات على قرية الغجر، أصاب جرفًا وسياجًا.

من الناحية الرسمية، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لجميع الاحتمالات والتصعيد. ليس كل شخص في إسرائيل واثق من ذلك. يُعتقد أن حزب الله جمع أكثر من 150 ألف صاروخ، مع وجود عدد صغير ولكن متزايد منها قادر على توجيهه لضرب مواقع محددة. وتقدر إسرائيل أن حزب الله سيكون قادرًا على إطلاق 4000 صاروخ يوميًا، مقارنة بـ 100 صاروخ يوميًا أطلقها في عام 2006.

تقوم الدولة ببناء جدار أمني على طول الحدود اللبنانية، وتفجير الأنفاق التي حفرها حزب الله، وضمان وصول السكان إلى الملاجئ.ومع ذلك، يقول المنتقدون إن الحكومة تتجاهل حماية بنيتها التحتية المدنية الضعيفة، والتي غالباً ما تكون بالقرب من المراكز السكانية في بلد مكتظ بالسكان.

تشمل الأمثلة على الأهداف المحتملة محطة توليد الكهرباء بجوار ميناء تل أبيب، وهي منطقة شهيرة للسياح والمقيمين؛ واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، في عسقلان، وهي مدينة في جنوب إسرائيل؛ ومطار بن غوريون الدولي.

توقع اللواء جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت احرونوت اليومية، أن "الصواريخ الموجهة بدقة من لبنان ستوجه بشكل أقل إلى المراكز السكانية وأكثر في محطات الطاقة ومحطات التحلية ومزارع الخوادم والموانئ وما إلى ذلك.