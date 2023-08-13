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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الرواني

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل كيكة الرواني.

مقادير ومكونات  .. 
كوب دقيق
كوب سميد
كوب جوز الهند
نصف كوب سكر
كوب الا ربع زيت
كوب الا ربع زبادي
4 بيضات
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة بيكينج بودر

سيرب كيكة الرواني :
2 كوب سكر
كوب ونصف ماء
عصير نصف ليمونة

مقاس القالب 26

لعمل السيرب
قومي بوضع السكر والماء علي النار مده 4دقائق
وقومي باضافة عصير الليمون دقيقة
وقومي برفعة من علي النار  واتركو يبرد تماما .

لعمل الكيكة
قومي بوضع السكر والبيض والفانيليا والخل
وقومي بخلطهم حتي يصبح القوام كريمي لونة ابيض
قومي باضافة الزيت مع الخلط سرسوب رفيع جدا حتي يختلطو وبالتدريج اقوم باضافة الزبادي والتقليب كويس جدا .
قومي بخلط الدقيق الابيض والسميد والبيكينج بودر والملح وقومي باضافتهم بالتدريج مع الخلط بالمضرب الكهربائي علي اقل سرعة حتي تنتهي من كل الكمية ويختبلطو جيدا .
قومي باضافة الخليط علي القالب مدهون زبدة ومبدر بالدقيق وجوز الهند واقوم بادخالهم فرن ساخن علي 170علي الشبكة حتي يصبح الكيك جاهز وقومي بتسقيتة بالشربات بارد وهيا ساخنة  عندما تتشرب جيدا قومي بقلبها علي قالب وتزيينها بالجوز الهند وتقديمها .

ملاحظات
لنجاح كيكة الرواني
سيرب الكيكة بيكون متوسط القوام لا تقيل ولا خفيف .
قومي بتسخين الفرن جيدا قبل ادخال الكيك لعدم هبوطها .
اختبار الكيكة من المنتصف بعد نصف ساعة من دخولها .
كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ.

كيكة الرواني طريقة عمل كيكة الرواني عمل كيكة الروانى

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طريقة عمل كيكة الرواني

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