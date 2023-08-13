اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية| بورصتا مصر والسعودية تقودان الارتفاعات.. والأردنية والفلسطينية تتراجعان

حركة أسواق المال العربية ختام تعاملات الأحد 13-8-2023



بورصة مصر تربح 12 مليار جنيه في الختام

4 مليارات ريال قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية

بورصة قطر ترتفع 0.39% بدعم 4 قطاعات



سيطر اللون الأخضر علي أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع، وقادت البورصة المصرية والسعودية ارتفاعات البورصات العربية، بينما شهدت بورصات الأردنية والفلسطينية تراجعا.

ونستعرض خلال السطور التالية، حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي وأبوظبي (إجازة أسبوعية اليوم)، علت أن تستأنفان تداولاتهما غدا الإثنين.





ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.214 تريليون جنيه.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17856 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 21704 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة.





مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 122.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11546.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، و عذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، و المتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.94% .



فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو) اليوم مرتفعًا 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 23598.63 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

بورصة قطر تكتسي بالأخضر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها الصناعات.



ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10776.95، رابحاً 41.36 نقطة عن مستوى الجلسة الأخيرة.

ودعم أداء الجلسة نمو4 قطاعات يتقدمها الصناعات بـ 0.78%،ويليه العقارات بـ0.77% بينما تراجع قطاعا التأمين والنقل بـ0.52% و 0.47% على التوالي.

وتقدم سهم "قامكو " الارتفاعات بـ 3.77% ويليه "كيو إل إم " بـ 3.17 %، بينما جاء "دلالة" على رأس التراجعات بـ4.60%.

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 332.32 مليون ريال، مقابل 373.32 مليون ريال في جلسة الخميس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 159.86 مليون سهم، مقارنة بـ 139.06 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.130 ألف صفقة.





بورصة البحرين تغلق مرتفعة بدعم أسهم المال





أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأحد على ارتفاع؛ بدعم نمو قطاع المال.



ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.03 بالمائة إلى مستوى 1972.85 نقطة، وسط تداولات بحجم 4.214 مليون سهم بقيمة 896.501 ألف دينار.

وارتفع قطاع المال مع صعود سهم شركة الإثمار القابضة بـ 9.52 بالمائة، وبنك السلام بـ 3.76 بالمائة، و مجموعة جي اف اتش المالية بـ 1.09 بالمائة، وبيت التمويل الكويتي بـ 0.80 بالمائة.

يُشار إلى أن بورصة البحرين تعاملات أنهت جلسة الخميس الماضي على انخفاض، بالضغط البيعي الذي تعرضت لها 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات والعقارات يليها المواد الأساسية والصناعات إضافة لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية.





مؤشر بورصة مسقط يرتفع بنسبة 0.25 بالمائة





أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4768.87 نقطة مرتفعًا بـ 11.7 نقطة وبنسبة 0.25 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4757.21 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 944 ألفًا و796 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 46.7 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و771 ألفًا و862 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة طفيفة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.94 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 426 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 45.12 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 145 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 15.38 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 281 ألف ريال عُماني وبنسبة 29.75 بالمائة



صعود مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت



تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد؛ بدعم صعود 7 قطاعات.



صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34%، وارتفع "العام" 0.29%، وزاد "الرئيسي" 0.10%، بينما انخفض "الرئيسي 50" بنحو 0.12% عن مستوى الخميس الماضي.

سجلت بورصة الكويت تداولات في جلسة اليوم بقيمة 39.28 مليون دينار، وزعت على 213.13 مليون سهم، من خلال 9.48 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ7 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ7.39%، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.66%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وجاء سهم "سينما" في مقدمة الارتفاعات بـ9.94%، بينما تصدر "التعمير" القائمة الحمراء بـ20.56%.

وجاء سهم "إيفا" المرتفع 2.89% على رأس أحجام التداول بـ25.72 مليون سهم، فيما تقدم "بيتك" السيولة بقيمة 5.79 مليون دينار، بنمو 0.26%.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولاتها اليومية على انخفاض، بنسبة 2.04 %، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.84 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 447,380 سهمًا، بقيمة إجمالية 739,376 دولارًا، نفّذت من خلال 133 صفقة.



البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.44%، لتصل عند مستوى 2432.39 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1513 صفقة.