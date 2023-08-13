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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد 

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد،  أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.214 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17856 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 21704 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة.

البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي

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