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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. الحرارة في المغرب تتخطى الـ50 درجة مئوية

المغرب
المغرب

أعلنت هيئة الأرصاد في المغرب، اليوم الأحد، أن الممكلة سجلت أعلي درجة حرارة في تاريخها حيث بلغت درجات الحرارة اليوم 50,4 درجة مئوية في مدينة أغادير الواقعة في جنوب البلاد.

وقالت المديرية العامة للارصاد المغربية في بيان لها، إن هذه الظاهرة معروفة باسم "الشركي"، وهي عبارة عن صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد المغربية، أن المعدل الشهري لدرجات الحرارة تجاوز الـ  13 درجة بعد أن كان 5 درجات خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12" أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة المغربية التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ 50 مئوية في البلاد.

ومنذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، حيث تسبّبت موجة الحر بحريقي غابات شهدهما في الأيام الأخيرة شمال البلاد، في محيط طنجة وشرقا قرب إقليم تازة.

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