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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأثبات حالة.. كيفية استخراج قسيمة الطلاق 2023

استخراج قسيمة طلاق
استخراج قسيمة طلاق

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية استخراج قسيمة طلاق 2023 بالموبيل، لاستكمال أوراقهم التي تطلب معرفة الحالة الزوجية، أو إثبات حالة الطلاق من الطرف الآخر، والتي تعد امر هام جدا في حالة الانفصال.

كيفية استخراج قسيمة الطلاق 2023

 

استخراج قسيمة طلاق

ويستعرض موقع صدي البلد، كيفية استخراج قسيمة طلاق 2023، خطوات الحصول عليها من خلال وزارة الداخلية من خلال مصلحة الأحوال المدنية، أو من خلال الانترنت، او من خلال مكاتب السجل المدني.

أماكن استخراج قسيمة طلاق 

 من خلال مكاتب السجل المدنى

يقوم المواطن تقديم بطاقة الرقم القومي الى  المختص بمصلحة الأحوال المدنية

 ثم يقوم الموظف بالتأكد من البيانات وطباعة الشهادة وتسليمها للمواطن

وذلك إلى دفع رسوم استخراج قسيمة طلاق بقيمة تصل الى 30 جنيها

شروط يجب توافرها للحصول على وثيقة طلاق من المنزل

أن يكون مقدم الطلب  قريب أحد الزوجين حتى الدرجة الثالثة.

خطوات استخراج قسيمة طلاق

موقع وزارة الداخلية خطوات استخراج قسيمة طلاق  2023

  1. إنشاء حساب على موقع الداخلية
  2. طلب بعض البيانات الأساسية
  3. كتابه الاسم الرباعي
  4. كتابه رقم بطاقة الرقم القومي
  5. رقم الهاتف 
  6. وسيتم من خلاله إرسال كود
  7. يدخل في الموقع للتأكد من الرقم
  8.  اختيار خدمات السجل المدني
  9.  اضغط على وثيقة طلاق
  10. إدخال عدد الشهادات المطلوبة
  11.  سيطلب منك إدخال بيانات الوثيقة طلاق
  12.  وتحديد درجة قرابة
  13. الضغط على مربع قرأت الإرشادات وموافق على الشروط والأحكام
  14. وأخيرا تتم عملية التسجيل

سعر استخراج قسيمة طلاق 2023

سعر رسوم قسيمة الطلاق التي تم استخراجها الإلكترونية 59 جنيهًا للنسخة الواحدة، ويمكن الدفع عن طريق دفع الرسوم، ويمكنك اختيار:-

  1. بطاقة الائتمان
  2. ميزة
  3. الدفع عند الاستلام

 

خطوات استخراج قسيمة طلاق
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