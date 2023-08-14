باسل عادل: الحوار الوطني لن يقوي الأحزاب وحده.. ويوجد عائق كبير على رؤسائها

قال الدكتور باسل عادل، عضو مجلس النواب السابق، ورئيس كتلة الحوار، أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشة واسعة لقضايا الأحزاب وشهدنا مداخلات عديدة وكثيرة ومتنوعة خاصة من رؤساء الأحزاب والممثلين عنهم.

وتابع عادل خلال تصريحاته لـ صدى البلد :" أتوقع أن نخرج بنتيجة حقيقية تقود لتحقيق هذا الهدف، والحوار الوطني لن يقوم بتقوية الأحزاب ودورها وحده بل يوجد حمل كبير على عاتق رؤساء الأحزاب بأن يعيدوا النظر في الطريقة التي تعمل بها الأحزاب والألية الحالية".

وأكمل أن التجربة الحزبية في مصر ليست في افضل والأحزاب تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها، فالمواطن الآن لديه انطباع سيء عن السياسة بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، وهذا من الصعب تغييره بسهوله ولكن نحتاج للبداية، وأن يكون دعم الأحزاب المصرية وتقوية دورها ووظيفتها الرئيسية هدفا عاما لنا جميعا في المرحلة المقبلة، وذلك إذا كنا نحتاج فعلا لحياة سياسية فاعلة تساهم في نهضة المجتمع وتحارب عودة أصحاب المصالح.