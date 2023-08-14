جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية باللغات المختلفة للطلاب

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،

حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.



واوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه يتم الاعلان عن بدء كل دورة فور اكتمال العدد.

ونوه المركز انه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية



جدير بالذكر انه نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي ورشة عمل موجهة لشباب الباحثين بالجامعة حول أصول الكتابة العلمية وأخلاقياتها، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وريادة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.