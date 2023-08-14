تغييرات كبيرة في هواتف آيفون iPhone 15 القادمة.. تعرف عليها

كشفت تسريبات أن هواتف آيفون iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية، ستحصل على عدد من التغييرات الكبيرة دفعة واحدة، وذلك على عكس ما حدث مع سلسلة الهواتف السابقة، حيث ستتميز السلسلة الجديدة بعدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف iPhone 15 قد تحصل على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، من مجموعة LPDDR5 الأسرع ، المقدمة من شركة الرقائق وأشباه الموصلات الأمريكية Micron أو من شركة سامسونج الكورية الجنوبية.

كما ستعمل طرز Pro من هواتف آيفون iPhone 15 بمعالجات من نوع A17 Bionic من تصنيع شركة آبل ، والتي ستستند إلى الجيل الثاني من TSMC بتقنية 3 نانومتر، حيث من المرجح أن تعمل هذه المعالجات الجديدة على تحسين الأداء والكفاءة، مع جعلها تعمل بدون حرارة مفرطة واستنزاف للبطارية.

وستحصل هواتف آيفون iPhone 15 الأساسية على أكبر تحسينات في عمر البطارية بنسبة 11٪ ، كما ستحصل هواتف iPhone 15 Pro على زيادة بحوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.

وستستبدل آبل الإطار الموجود في هواتف iPhone 14 Pro وهو إطار فولاذي مقاوم للصدأ بإطار من التيتانيوم مع هواتف iPhone 15 Pro والذي سيكون أخف وزنا بنسبة 40 % .

وتشير التقارير إلى أن هواتف آيفون iPhone 15 ستتخلى الهواتف عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا.

وفي وقت سابق، قال المحلل الشهير دان آيفز في Wedbush إن هواتف آيفون iPhone 15 القادمة ستحصل على تحسينات هائلة في تطبيق Health والتي ستعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، حي من المرجح أن هذه البداية بعد الكشف عن نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro الشهر الماضي.

وفي حديثه مع صحيفة ديلي ميل ، اقترح آيفز أن الترقية الصحية التي تدعمها شركة آبل تتمتع بالقدرة على تصميم تدريبات المستخدم وخطط الوجبات وتتبع كل شيء من النوم إلى التنفس ببيانات أفضل، حيث ستفعل ذلك من خلال مراقبة التدريبات وخطط الوجبات وتتبع كل ما نقوم به بما في ذلك كيفية التنفس أثناء النوم.