فى ذكري وفاته.. تعرف على المرض الذى تسبب فى وفاة طلعت زين

تحل اليوم الأحد، ذكرى وفاة الفنان طلعت زين، حيث أنه توفي يوم 14 أغسطس عام 2011 بعد صراع طويل مع المرض.





نبذة عن حياة طلعت زين

ولد عام 1955 في الأسكندرية من أب وأم يعشقان الغناء، ونشأ على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربي.



وكان طلعت زين منذ صغر سنه يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة في تقديم الأغنيات الغربية مثل (بلاك كوتس)، (بتى شاه) وارتبط مع أعضاء الفريقين بصداقة قوية، وانضم إلى فرقة (الدريمرز) التي كونها طلاب الهندسة جامعة الأسكندرية – ثم انضم إلى فرقة (بتى شاه) بعد أن اعتذر بعض اعضائها وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون – ولما عادت الفرقة إلى القاهرة بعد انتهاء موسم الصيف غنى معها بفندق شيراتون القاهرة الذي كان لايتعاقد إلا مع الفرق الأجنبية – ثم انسحب منها عام 1982.

أهم أعمال طلعت زين

وقدم طلعت زين خلال مشواره الفني العديد من الأغاني المختلفة والتى أثرى بها المكتبة الموسيقية المصرية ومن أهم هذا الأعمال أغنية بحر عينيك تيكي تا فاضل إيه كمان كمان مصطفى يا مصطفى مين ده يا للا ماكارينا العشق جنون تعالى كل ليله حُب وعيد العيون تخون.





وفاته والمرض المتسبب فى الوفاة

وتوفى طلعت زين يوم 14 أغسطس 2011 ، بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان كلي بالجهاز التنفسي وعلى إثر أزمة قلبية شديدة ، حيث كان أجرى عملية جراحية بالرئة، وذلك بعد أن اكتشف الأطباء «خراج» في الرئة، مما استدعى قيامه بعملية تنظيف واستئصال للجزء التالف.