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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار خطير.. روسيا تزود صواريخها النووية بهذا الشئ

صواريخ روسية
صواريخ روسية

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أليكسي رخمانوف عن تزويد غواصات روسيا النووية الجديدة بصواريخ تسيركون فرط الصوتية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن "الغواصات النووية متعددةالأغراض لمشروع ياسن-إم... ستكون مجهزة بمنظومة صواريخ تسيركون على أساس دائم.. العمل جار في هذا الاتجاه بالفعل".

وتعد هذه الغواصات من فئة ياسن-إم وهي غواصات مسلحة بصواريخ كروز وتعمل بالطاقة النووية وقد تم بناؤها لتحل محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في إطار برنامج لتحديث الجيش والأسطول.

ويبلغ مدى صواريخ تسيركون فرط الصوتية 900 كيلومتر ويمكن أن تتجاوز سرعتها سرعة الصوت بعدة أضعاف مما يجعل من الصعب الدفاع عنها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام إن روسيا ستبدأ في إنتاج صواريخ تسيركون فرط الصوتية بكميات ضخمة في إطار جهود البلاد لتعزيز قواتها النووية.
 

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