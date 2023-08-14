هاني الناظر يكشف أهم مشاكل الجلد هذه الأيام وكيفية علاجها

نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا واستشاري الجلدية منشورا بصفحته الشخصية عبر فيسبوك عن أكثر خمسة مشاكل قد تصيب الجلد هذه الأيام وكيف نعالجها.

١- حمو النيل وعلاجه الاستحمام بالماء البارد ودهان غسول كلامينا مرتين يوميا

٢-التينيا الملونة وتظهر علي هيئة بقع بيضاء أو بنية غالبا في مناطق الرقبة والصدر والظهر وعلاجها كريم لاميفين مرتين يوميا

٣- تينيا بين الفخذين وتحت الصدر وتظهر علي هيئة تسلخات مؤلمة وعلاجها كريم اليكا أم مرتين يوميا

٤- حروق الشمس وخاصة المصيفين وعلاجها كريم تكساكورت مرتين يوميا

٥-الحروق الناتجة عن التعرض للسوائل الساخنه مثل الشاي والماء المغلي وغيرها وعلاجها كريم ميبو مرتين يوميا