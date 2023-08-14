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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق البرنامج التدريبي قوتنا فى شبابنا بـ معهد إعداد القادة

صدى البلد

انطلق بمقر معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات والمعاهد المصرية"، والذي يقام تحت شعار "قوتنا فى شبابنا"  برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وجاء ذلك وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للتعليم والطلاب الذى وجه بالاهتمام بالبرامج الخاصة لمواجهة وعلاج الادمان والمخدرات.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأثناء كلمته، نقل الدكتور كريم همام مدير المعهد تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارات الدولة لخدمة شباب الجامعات والمعاهد، مؤكدا أن البرنامج التدريبي يلعب دورًا حاسمًا ومهم في تهيئة كوادر مؤهلين لتحمل المسؤولية .
وصرح مدير معهد إعداد القادة " أن المعهد يهدف إلى تنمية قيادات شبابية قادرة على نقل رسائل مجتمعية وتفعيل الجهود التطوعية للشباب كقادة في مختلف مناطق مصر، ويتم ذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم لدورهم كسفراء لتعزيز خطط التنمية المستدامة للمجتمع" ،  لذا وجب على معهد إعداد القادة أن يلقى الضوء ونشر التوعية حول هذه القضية، ومواجهتها.

وأفاد الدكتور "همام" أن برنامج قوتنا فى شبابنا يهدف إلى تطوير خطة شاملة تشمل أبعاد متعددة، منها التوعية والتثقيف والتدريب، بهدف بناء جيل شبابي متعلم يدرك تأثيرات الإدمان ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات صائبة، وتعزيز الوعي بأهمية مكافحة وعلاج الإدمان بين شباب الجامعات والمعاهد المصرية والمساهمة في بناء المجتمع.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي إن معهد إعداد القادة يلعب دورًا هامًا فى استثمار عقول شباب الجامعات المصرية حيث أنه يلتزم دائما  بتأهيل الشباب وتوعيتهم من خلال برامجه ومحاضراته، وكان ذلك خلال لقائه بشباب الجامعات المصرية فى الجلسة الافتتاحية لبرنامج (الخطة الإستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالجامعات والمعاهد المصرية) تحت شعار قوتنا في شبابنا بمعهد إعداد القادة وذلك استكمالا للدور التوعوي الهام الذي يقوم به المعهد في الاستثمار في عقول شباب الجامعات والمعاهد المصرية والعمل على بناء الوعي لدي الشباب بالقضايا المختلفة.

وأوضح «عثمان» أن وزارة التضامن الإجتماعي قامت بإنشاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وذلك للحد من انتشار المخدرات فى المجتمع المصرى عن طريق تزويد الأفراد بالوعى  والمهارات والمعرفة التى تمكنهم من مواجهة مخاطر المخدرات ومغرياتها موضحًا أن الوزارة أتاحت دعم لخدمات العلاج والتأهيل المجاني للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

وأضاف مساعد وزير التضامن الاجتماعي أن الصندوق يتيح خدمات المشورة والعلاج وإعادة التأهيل بشكل مجاني وفي سرية تامة وبشكل خاص لكل الفئات لافتًا إلى أنه تم إنشاء 30 مركز طبى على مستوى 19 محافظة للقضاء على الإدمان.

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