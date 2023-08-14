استمرار فعاليات دوري رواد مصر بالساحة الشعبية بدمياط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، استمرار فاعليات دورى رواد مصر في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة ضمن فاعليات المشروع القومي لرياضة الرواد خلال الفترة من 9 / 8 حتي 2023/8/16م بمركز شباب مدينة دمياط ( الساحة الشعبية ) للمرحلة السنية من ٤٠ سنة فيما فوق والتي تنظمها الادارة المركزية للتنمية الرياضية " الادارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط .

يهدف دورى الرواد لتعظيم الاستفادة من خدمات مراكز الشباب للصغار والكبار ، وجذب فئة كبار السن ودمجهم في أنشطة الهيئات المختلفة والمشاركة في المناسبات المختلفة وعلي المستوى القومى .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.