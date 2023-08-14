ندب المعمل الجنائى لفحص حريق بمخزن مواد غذائية بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بالخانكة بندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق بمخزن للمواد الغذائية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، صباح اليوم في السيطرة على حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة دون خسائر بشرية.

من جانبه، توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد موقع نشوب الحريق حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

ووجه المحافظ ، بإزالة المخزن المكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي 1200 متر مخالف دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

وكانت غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة وعلى الفور تم دفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.