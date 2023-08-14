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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على عضوية الجهاز المصري للملكية الفكرية بعد تصديق الرئيس السيسي

صدى البلد

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وحدد القانون عضوية  الجهاز المصري للملكية الفكرية وذلك وفقا للمادة 5 من القانون حيث نص على أن يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من:

-       نائب رئيس الجهاز.

-       أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.

-       رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

-       رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

-       الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

-       أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة.

 

-       ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

 

ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشحه رئيس المجلس

 

  • ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعنى

 

- اثنين من ذوى الخبرة فى اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.

 

ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.

عبد الفتاح السيسي الجهاز المصري للملكية الفكرية القانون مجلس الدولة البحث العلمي

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