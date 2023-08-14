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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيختصر زمن الرحلات بين المحافظات لنصف الوقت

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

 أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه  رئيس  وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى و قيادات  الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين  -  مطروح) وذلك في المسافة من محطة العلمين حتى محطة الإسكندرية  بطول 120 كم تقريباً.

حيث تابع وزير النقل خلال جولته  تقدم الاعمال بمحطة العلمين وهي محطة للقطار السريع، وتخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي وكذلك  تقدم الاعمال في محطة الحمام وهي محطة إقليمية ستخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالي، حيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي بالإضافة إلى محطة برج العرب  حيث ستخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط، حيث أنها تتكون من عدد 6 سكك.

ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  الاعمال الجارية في محطة العامرية وهي محطة قطار سريع والتي يوجد بالقرب منها حوش التبادل مع  القطار الديزل الحالي لخدمة ميناء الاسكندرية واعمال نقل البضائع. ومنها توجه الوزير  الي المحطة النهائية للخط في الجهة الشرقية داخل مدينة الاسكندرية والقريبة من منطقة النزهة والتي تحتوي علي مركز للنقل الداخلي والخارجي لمحافظة الاسكندرية حيث تشمل هذه المحطة علي عدد من انواع المواصلات بها (ومنها وسائل النقل العامة الداخلية وتاكسي الاسكندرية وموقف الاتوبيس)


كما تابع الوزير الانتهاء من طبقات الاساس بجسر القطار  في بعض القطاعات تمهيدا لتسليمها لتحالف سيمنز العالمية واوراسكوم والمقاولون العرب ليتم البدء في أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل (فرش البازلت وتركيب القضبان  وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة وكذلك متابعة تقدم الاعمال في عدد من الاعمال  الصناعية مثل كباري السيارات   حيث تم الانتهاء من كوبري وادي النطرون/العلمين وجاري الانتهاء من كباري( العميد وقاعدة محمد نجيب وبرج العرب - مطار برج العرب-محور القوص الغربي  - مدينة مشارف -سيارات برج العرب ) وكذلك عدد 2 كوبري مسار بمنطقة مطار برج العرب )
وخلال الجولة تابع الفريق مهندس كامل الوزير  استكمال   إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط "القباري /مطروح"، حيث يمر مسار القطار الكهربائي السريع موازيا للخط ويقع في حرم القطار الحالي وتقع عليه عدد من المحطات المهمة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

واستعرض  وزير النقل  مع  قيادات هيئتي الطرق والكباري والقومية للانفاق  الموقف التنفيذي لباقي قطاعات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب عدد من  المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي  لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة  وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة بالاضافة الى متابعة التقدم في اعمال تنفيذ  مسار المشروع ومايشمله من اعمال صناعية  مثل كباري المسار وكباري السيارات والانفاق  وأعمال الحماية من اخطار السيول حيث  تم تسليم تحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) 50 كم في نطاق محطة العاصمة وذلك في المسافة من كم 40  حتى كم 90 و تم البدء في أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل (فرش البازلت وتركيب القضبان  وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة كما تم التأكيد على جاهزية 142 كم أخرى من المسار لتسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب ) بواقع 55 كم في نطاق محطتي السادات ووادي النطرون و87كم في المسافة من العلمين باتجاه فوكه وذلك لكي يبدأ التحالف في أعمال المرحلة الثانية (فرش البازلت وتركيب القضبان  وأعمدة الكاتنيري الكهربائية)


وأكد وزير النقل -خلال جولته- أن   القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية  سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة كما  أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية هي  شرايين تنمية ستخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها 
وستخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات كما ستسهم  في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط  بإجمالي أطوال 2250 كم  ويدخل  الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط  675 كم وبعدد محطات تبلغ  21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14  جرار بضائع .

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