افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في بورسعيد.. عمرو حسين يوضح التفاصيل

كشف المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، تفاصيل افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في محافظة بورسعيد، موضحًا: "لأول مرة ننظم البطولة الأفريقية للأندية بمشاركة نحو 9 أندية وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد".

وأضاف حسين في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "هذه البطولة بروفة لدورة الألعاب الأفريقية وستكون مؤهلة لبطولة الألعاب الأولمبية، فقط لدينا في بطولتنا 5 ألعاب غير أولمبية مثل كرة السرعة".

وتابع رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة: "مشاركة كرة السرعة في بطولة مجمعة شيء مبشر لإدراجها في دورة الألعاب الأولمبية بالقريب العاجل، ولدينا قاعدة واسعة من ممارسي هذه اللعبة كما أن الاتحاد المصري ينظم عددا كبيرا من البطولات والفعاليات وهو ما جعل اللعبة تنتشر في مصر على نطاق واسع ومنحها أفضلية واضحة على الدول الأخرى".

