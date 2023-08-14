طلاب برنامج أنا مستعد بجامعة حلوان في زيارة لأكاديمية ناصر العسكرية

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة زيارة لطلاب برنامج أنا مستعد لأكاديمية ناصر العسكرية.

حيث يعد برنامج انا مستعد برنامج لاعداد قادة الجمهورية الجديدة ويستهدف الطلاب المتميزين من نتائج الانشطة الطلابية التي نفذت خلال العام الجاري مثل مسابقات عباقرة جامعة حلوان (محاكاة برنامج العباقرة) ومسابقة اكتشاف مواهب جامعة حلوان التي نفذت بغرض اكتشاف مواهب الطلاب في كافة المجالات الشبابية الثقافية والفنية والعلمية والتي اقيمت تحت عنوان (انت النجم) ومسابقة الطالب والطالبة المثالية التي استهدفت افضل العناصر من طلاب جامعة حلوان ممن ينطبق عليهم مفاهيم الشمول في كافة الجوانب بالاضافة الي مستوي ثقافتهم العامة ويمثل الجامعه فيها الطالبه المثالية علي مستوي جامعات مصر.

ويشارك في البرنامج اوائل الكليات من الطلاب المتميزين اكاديميا وحصلوا علي ترتيب متقدم في السنوات الدراسية المختلفه، وينفذ البرنامج من خلال لقاءات مع بعض من الهيئات العامة والهامه ورموز العمل بها للاطلاع علي مستجدات الجمهورية الجديدة والاعداد لها، في شكل زيارات متنوعه ومتبادلة لبعض الجهات بهدف صقل مهارات الطلاب المعرفية والثقافية والتعرف علي انجازات الدولة الحالية في كافة المجالات ومستهدفات الدولة المصرية المستقبلية لاعداد طلابنا لمهارات المستقبل واعداد قادة العمل الاجتماعي والسياسي والفني وفي كافة المجالات في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويتوقع لطلاب البرنامج ان يكون منهم في المستقبل القريب قادة متميزين مثقفين قادرين علي تحقيق رؤية مصر المستقبلية وفي اطار جاد مستوحي من رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تأكيداته المتتاليه علي دور شباب مصر المستقبلي في تطوير الدوله والحفاظ علي مقدراتها.



حيث أتت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.