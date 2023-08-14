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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن برنامج الهندسة الإنشائية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، عن برنامج الهندسة الإنشائية،  حيث يتميز البرنامج بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتأتي البرامج الجديدة في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتراعي هذه البرامج  قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي.

ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور محمد حسين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية أن البرنامج يساهم فى تأهيل الطالب لسوق العمل في الهندسة الانشائيه عن طريق مشروعين تخرج للطلاب في اكثر من تخصص، وتدريب عملي داخلي وخارجي بجامعه شيربروك بكندا، إلى جانب مسابقات تحفيزية بين الطلاب على مستوى الكلية والجامعات المختلفة، هذا و يؤهل البرنامج الخريج للعمل فور التخرج في مجال التصميم والتحليل الانشائي والتنفيذ .

حيث يساهم هذا البرنامج في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا وتقنيًا لها القدرة على المنافسة، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
 
وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق  للفئات الآتية:

▪️ طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.

▪️ طلاب الفرقة الإعدادية المنقولين للفرقة الأولى وطلاب الأقسام الأخرى بالكلية و طلاب هندسة حلوان.

▪️ الطلاب المحولين الى الكلية والمحققين للحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية.

▪️ الطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية والمصريين الحاصلين على شهادات  المعادلة.

 

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