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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

11 كيلو حشيش وبانجو.. سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة بالدقهلية

المتهم
المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة " له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز المطرية بالدقهلية) ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية – مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200 ألف جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام الصالحية الجديدة العناصر الإجرامية الخطرة امن الدقهلية شديد الخطورة

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