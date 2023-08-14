عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل وفدا من نقابة الأطباء

صدى البلد

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين في المقر البابوي بالقاهرة، وفد النقابة العامة لأطباء مصر برئاسة الأستاذ الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة.
رحب قداسة البابا تواضروس بوفد النقابة، وأشار إلى أن نقابة الأطباء تعد نموذجًا هامًا لأنها النقابة المعنية بالمهنة التي تهتم بصحة الإنسان.
وأكد البابا تواضروس أهمية أن تتضمن مناهج التعليم الأساسي موضوعات ترسخ قيمة وأهمية دور كل مهنة من المهن ليكون لدينا أجيال تعي قيمة المهن المختلفة وأهميتها للإنسان وللمجتمعات.
وألمح قداسة البابا إلى اللقب الذي كان يطلق قديمًا على الطبيب وهو لقب "حكيم" ، مشيرًا إلى أنه كان يحمل مغرًى هامًا وهو أن دور الطبيب قبل أن يكون مهنيًّا يجب أن يتسم بالحكمة، وهو ما يكشف عن الأهمية الكبرى لدور الأطباء في المجتمع.
كما دار حوار حول التحديات التي تواجه الأطباء أثناء ممارسة عملهم، وأهمية أن تتوفر لهم بيئة مناسبة ليؤدوا هذا الدور على أكمل وجه.
من جانبه، أعرب الأمين العام في بداية اللقاء عن تقديره لقداسة البابا لحرصه على استقبال وفد النقابة، وهو اللقاء الذي كان من المنتظر عقده منذ فترة ولكن تسببت ظروف مختلفة، من أبرزها انتشار فيروس كورونا، في تأجيله.
وأشاد الدكتور فريد بموقف قداسة البابا تجاه الأطباء وتشجيعه الدائم لهم وتقديره لدورهم في المجتمع.
من جهته، 
وفي ختام اللقاء قدم وفد نقابة الأطباء درع النقابة لقداسة البابا، بينما أهداهم قداسته كتابًا عن رحلة العائلة المقدسة مكتوب بعشر لغات، ثم التقطت الصور التذكارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

نجم الزمالك يعلن عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور

الطب البيطري والعلوم والتمريض.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

رشوة أحجار كريمة تضع مسئولا شهيرا ببريطانيا في ورطة

المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يزور السعودية وسلطنة عمان

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: تجربة الحكومة اليمينة الكاملة فشلت

ينتشر سريعا.. كل ما تريد معرفته حول فيروس كورونا EG.5

نشرة الحوادث| أحمد فلوكس فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

هدف استراتيجي للقضية الفلسطينية.. سر اجتماع السيسي مع زعماء هذه الدول بالعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإرشاد البيطري: الطبخ في حلل الألمونيوم يسبب الزهايمر

حكاية فتاة أهدت صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه في عيد ميلادها .. لماذا ؟

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فيديو

مصطفى قمر: مقصر فى حق محمد منير وأغاني حمزة نمرة تشبهني.. فيديو

مؤشرات التنسيق .. الطب والصيدلة فوق الـ90٪ والهندسة مفاجأة

زلزل مدمر.. تركيا تستعد لهزة قوتها 7.5 ريختر ووفاة 2.5 مليون شخص

وداعا 1900جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ