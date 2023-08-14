مستجدات الطقس.. سحب رعدية على سيناء وكاترين وأمطار خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، وخرائط الطقس، تشير آخر إصداراته إلى ظهور بعض تكونات للسحب الرعدية على سانت كاترين جنوب سيناء والتي قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه ما زلنا نشهد استمرار التحسن في الأحوال الجوية على البلاد، حيث يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء لتضفي مزيدا من التحسن.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يستمر التحسن في حالة الطقس حتي مطلع الأسبوع المقبل، حيث يستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

كما تتكون السحب المنخفضة علي مختلف الأنحاء حيث تحد من تأثير أشعة الشمس، كما يؤدي نشاط الرياح الي ارتفاع الامواج علي سواحل البحر المتوسط لتتجاوز 2 متر في بعض الشواطئ.

من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة علي القاهرة ما بين 33 : 34 درجة.

طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت درجات الحرارة على بعض المناطق اليوم، كالتالي:

القاهرة ٣١ درجة مئوية

الإسكندرية ٣٠ درجة مئوية

مطروح ٢٩ درجة مئوية

بورسعيد ٣٠ درجة مئوية

الغردقة ٣٥ درجة مئوية

شرم الشيخ ٣٧ درجة مئوية

الأقصر ٣٦ درجة مئوية

أسوان ٣٩ درجة مئوية

جدير بالذكر أن اتجاه الرياح على أغلب الأنحاء شمالية غربية نشطة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.