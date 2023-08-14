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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها.. بيان عاجل لـ القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

القمة الثلاثية
القمة الثلاثية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن العاهل عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وقال القادة الثلاثة في بيان ختامي للقمة المصرية الأردنية الفلسطينية، إنه من الضروري التمسك بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية.

وأدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة.

وأوضحوا أن مبادرة السلام العربية تمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة، معربين عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة.

وأكدوا أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.

السيسي الأردن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنفيذ إسرائيل

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