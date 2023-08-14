تصل لـ 2 مليون جنيه غرامة.. عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

ينتظر ملايين المصريين فترة الأوكازيون الصيفي ، لشراء مستلزماتهم من الملابس والسلع الضرورية التي يُطبق عليها التخفيضات، كما أنها المتنفس الوحيد للتجار كونها تسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية في الأسواق.

وكان قد بدأ موسم الاوكازيون الصيفي لعام 2023 في 7 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة شهر، وفقًا لما أعلنت عنه سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بمجموعة من الشروط واجب توافرها في المحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون .

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عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

وبرغم ذلك قد يلجأ الكثير من التجار في خداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية على السلع والملابس ، في هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.