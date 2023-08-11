تخفيضات تصل إلى 70%.. التموين: رقابة مشددة على المحال خلال الأوكازيون

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية معاون وزير التموين، أنه تمت مشاركة حتى الآن نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 4 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

وقال كمال، خلال تصريحات صحفية إن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تتفاوت ما بين 50 إلى 70%، وأشار إلى أن الاوكازيون مستمر من 7 أغسطس الجاري وحتي 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الاوكازيون يتم تقديم طلب الي وزارة التموين ودراسته.

وشدد كمال على أنه ستكون هناك رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحال.

وأكد كمال وجود تنسيق بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة من الجلود والملابس والأحذية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي القادم، بهدف إقامة معرض أهلا مدارس.

ولفت كمال إلى أن التاجر يحتاج الاوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الاوكازيون، إضافة إلي دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلى 70%.