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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 5 وفقدان 7 آخرين .. غرق مركب للهجرة غير الشرعية في تونس

غرق مركب للهجرة غير
غرق مركب للهجرة غير الشرعية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الإثنين، بمصرع 5 مهاجرين غير نظاميين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة سواحل تونس.

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يحمل ما لا يقل عن 20 شخصا تونسيا، حيث تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع  وشاب عمره 20 سنة.

ووفق إذاعة موزاييك؛ فقد بينت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق في حدود الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.

ومن جانبها سمحت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد البحري بقابس بفتح تحقيق عدلي في الموضوع، وأشار المصدر الى أن الموضوع محل متابعة. 

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