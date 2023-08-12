قرار عاجل من رئيس تونس بإقالة مسؤول كبير في البلاد

أفادت رئاسة الجمهورية في تونس بأن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارا عاجلا بإنهاء مهام نزار سليمان المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.

كما نص القرار الصادر عن مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس قيس سعيد كلف أيضا جمال بوزيد بتسيير الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤقتا.

وكان قيس سعيد قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري ، قرارًا بإقالة نجلاء بودن من منصب رئيسة الحكومة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفًا لها".

وتعتبر نجلاء بودن، أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة التونسية في تاريخ البلاد والمنطقة العربية، حيث تم تعيينها في سبتمبر من عام 2021.