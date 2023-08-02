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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يوجه طلبًا عاجلًا لرئيس الحكومة الجديد يتعلق بالإخوان

قيس سعيد ورئيس الحكومة
قيس سعيد ورئيس الحكومة

أكد رئيس تونس قيس سعيد  أنّ هناك مشروعا لمراجعة التعيينات التي تمّت في السنوات العشرة الأخيرة "في عهد الاخوان  ، والتي تمّت بناءً على الولاءات وبشهائد مدلّسة، وفق قوله.

جاء ذلك خلال إشراف رئيس تونس قيس سعيّد،  على موكب تسلّم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة. 

وشدد قيس سعيّد علي أنّه لا بدّ من التطهير، فلا يُمكن أن يستقيم الظلّ والعود أعوج، وفق تعبيره.

كما أثني  الرئيس التونسي علي أهمية العمل على اعتبار أنّه يُؤدي إلى خلق الثروة، ويُساهم في إخراج البلاد من هذا الوضع، مشيرا إلى أنّ تونس لها إمكانيات كثيرة، وثروتها البشرية هي الأساس.

كما قال قيس سعيّد "أنّنا نحن في حرب تحرير للوطن، من الذين عبثوا بمقدرات الشعب"، مضيفًا "لا بدّ أن ننخرط جميعًا في هذه الحرب".

وفي سياق متّصل، بيّن سعيّد أنّه لا يُمكن النهوض بالمجتمع التونسي إلاّ بالتعليم الوطني.

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