وفاة اثنين وفقدان 5 .. غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم السبت، إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين قرب سواحل مدينة قابس بالجنوب الشرقي، وقالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من تونس، إن خفر السواحل انتشل جثتين لشخصين من تونس، بالإضافة إلى إنقاذ 13 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل قابس.

وأضافت "رمضاني"، في رسالة على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن خفر السواحل التونسي أعلن أن المركب الغارق كان يقل نحو 20 مهاجرًا غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية، موضحة أن خفر السواحل التونسي يعزز جهوده في مواصلة البحث عن 5 مفقودين، مشيرة إلى أن النيابة العامة التونسية أذنت لفرقة الإرشاد البحري في قابس بفتح تحقيق في الحادث.

وتظهر أرقام جمعتها الأمم المتحدة، أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط، الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم، وهو رقم يناهز تقريبا ضعف عدد العام الماضي، ونهاية الأسبوع الماضي، خلف غرق مركب غادر صفاقس ما لا يقل عن 11 قتيلًا و44 مفقودًا.

وتمثل صفاقس هذا العام نقطة الانطلاق الأبرز لمحاولات عبور البحر المتوسط من السواحل التونسية الواقعة في أقرب نقطة من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، إذ إنها على مسافة أقل من 130 كيلومترًا.