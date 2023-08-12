عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاة اثنين وفقدان 5 .. غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

صدى البلد

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم السبت، إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين قرب سواحل مدينة قابس بالجنوب الشرقي، وقالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من تونس، إن خفر السواحل انتشل جثتين لشخصين من تونس، بالإضافة إلى إنقاذ 13 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل قابس.

وأضافت "رمضاني"، في رسالة على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن خفر السواحل التونسي أعلن أن المركب الغارق كان يقل نحو 20 مهاجرًا غير شرعي، كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية، موضحة أن خفر السواحل التونسي يعزز جهوده في مواصلة البحث عن 5 مفقودين، مشيرة إلى أن النيابة العامة التونسية أذنت لفرقة الإرشاد البحري في قابس بفتح تحقيق في الحادث.

وتظهر أرقام جمعتها الأمم المتحدة، أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط، الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم، وهو رقم يناهز تقريبا ضعف عدد العام الماضي، ونهاية الأسبوع الماضي، خلف غرق مركب غادر صفاقس ما لا يقل عن 11 قتيلًا و44 مفقودًا.

وتمثل صفاقس هذا العام نقطة الانطلاق الأبرز لمحاولات عبور البحر المتوسط من السواحل التونسية الواقعة في أقرب نقطة من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، إذ إنها على مسافة أقل من 130 كيلومترًا.

السواحل الإيطالية السواحل التونسية القاهرة الإخبارية المهاجرين غير الشرعيين النيابة العامة النيابة العامة التونسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

ترشيحاتنا

مزاج قيد التشغيل.. كهربا يستمتع بالإجازة الصيفية فى عرض البحر.. شاهد

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

يعيشون عصر التمكين .. ماذا قدم الرئيس السيسي للشباب؟

علاج التوحد .. 4 مجالات ينبغي العمل عليها

مجدي بدران: لا توجد خطورة من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد

بلاغ كاذب بـ قنبلة .. فرنسا تعيد فتح برج إيفل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن مكرونة بالكفتة.. مذاق لا يقاوم

جمال شعبان : تناول 3 فناجين قهوة يحميك من مرض خطير

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ