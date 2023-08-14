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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وكيل الأوقاف: الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك الوزارة فى صكوك الأضاحى

وكيل وزارة الاوقاف
وكيل وزارة الاوقاف السابق

قال الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف السابق إن الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك مع وزارة الأوقاف فى صكوك الأضاحى، وذلك من أجل المشاركة المجتمعية، الأمر الذى بعث الفرحة والسعادة فى نفوس كل قيادات وزارة الأوقاف. 

جاء ذلك خلال مؤتمر نحو سلام مجتمعى الدين ورسالة السلام الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية. 

من جانبها، قالت سميرة لوقا المسئولة عن منتدى حوار الثقافات خلال كلمتها إن مشاركة الدكتور أندرية زكى رئيس اللطائف الإنجيلية فى صكوك الأضاحى كان من أجل إيصال المساعدات لكل المصريين مما يؤكد على الوحدة الوطنية. 

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين فى صناعة السلام المحلي والدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويدير الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.

وكيل وزارة الأوقاف الأوقاف الهيئة القبطية الإنجيلية الدكتور القس إندريه زكي الدكتور خالد عكاشة الدكتور محمد مختار جمعة

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