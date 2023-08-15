استقرار أسعار العملات العربية في مصر

يرصد “صدى البلد”، حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس 2023، حيث استقرت أسعار العملات العربية فى البنوك؛ وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .



أسعار العملات العربية

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل 99.31جنيه للشراء و100.30جنيه للبيع .





سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا حوالي 100.2جنيه للشراء و 100.30جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.19جنيه للشراء و 100.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض و الطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.