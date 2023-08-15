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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربية في مصر

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية

يرصد “صدى البلد”، حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس 2023، حيث استقرت أسعار العملات العربية فى البنوك؛ وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .


أسعار العملات العربية

 

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل 99.31جنيه للشراء و100.30جنيه للبيع .

 

سعر الدينار الكويتي 

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 100.2جنيه للشراء و 100.30جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  اليوم الثلاثاء فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصر نحو  8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

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هبوط كبير لأسعار العملات الأجنبية في مصر

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العملات العربية اليوم .. تراجع سعر الدينار الكويتي واستقرار الريال

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.19جنيه للشراء و 100.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض و الطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية أسعار صرف الدينار الكويتي الريال السعودى الدرهم الاماراتى اليوم الثلاثاء

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