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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط كبير لأسعار العملات الأجنبية في مصر

تراجع أسعار العملات
تراجع أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري انخفاض ملحوظا في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بينما تراجعا  اليورو الجنيه الأسترليني.

 وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار أغلاق الخميس الماضي.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي  اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع 


انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  مسجلة  33.65جنيه للشراء و33.94جنيه للبيع مقابل 34.13 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بتراجع 19 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  38.95جنيه للشراء و 39.29جنيه للبيع مقارنة 39.54جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بانخفاض 25 قرش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 35.02جنيه للشراء و35.31جنيه للبيع مقارنة 35.45 جنيه للبيع متراجع 14 قرش.

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.65جنيه للشراء و33.94جنيه للبيع  .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.95جنيه للشراء و 39.29جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 35.02جنيه للشراء و35.31جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.74جنيه للشراء و33.89 جنيه للبيع مقارنة 34.15جنيه الخميس الماضي منخفض 26 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 39.13جنيه للشراء و 39.31جنيه للبيع مقارنة 39.54 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي متراجع 23 قرش.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 35.14جنيه للشراء و35.31جنيه للبيع مقارنة 35.46 جنيه منخفض 15قروش .

 

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