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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد إعلان تنسيق الثانوية العامة| رسائل هامة لأولياء الأمور وبشرى سارة للطلاب ..تقرير

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يعتبر تنسيق الثانوية العامة، واحد من أكثر الأشياء التي انتظرها طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة في الأسابيع الماضية، حيث انتظر طلاب هذه المرحلة، من أجل معرفة الكليات التي سيلتحقون بها، إذ يرغب البعض في الالتحاق بكلية القمة، فيما يضع البعض صوب عينيه على كليات أخرى. 

وأُعلن اليوم بشكل رسمي عن تنسيق الثانوية العامة، من خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، في واحد من المؤتمرات التي لاقت متابعة قوية من الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الماضية. 

ونرصد لكم من خلال موقعنا "صدى البلد" أبرز ما جاء في تصريحات وزير التعليم العالي حول تنسيق الثانوية العامة، إضافة إلى بشرى سارة لطلبة الثانوية العامة، وعدد من الرسائل الهامة لأولياء الأمور قبل اتخاذ القرار حول الكليات التي يلتحق بها أبنائهم. 

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى لكليات الطب 

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، المسجلين لرغبات المرحلة، موضحًا أنَّ الحد الأدنى لكلية الطب البشري 377.5 درجة بنسبة 91.34%، وكلية الطب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97%، وكلية العلاج الطبيعي 369.5 بنسة 90.12% وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%.https://www.youtube.com/watch?v=PdOgETbTIso

وأكدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والإعلام والسياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والزراعة وغيرها من الكليات والمعاهد.

وقال وزير التعليم العالي أن عدد الطلاب 112 ألف طالب المسجلين للمرحلة.

و بلغ عدد الطلاب 2703 لم يتقدموا للمرحلة.

المرحلة الثانية تنسيق 2023.. التعليم العالي: الحد الأدنى 58.05% للأدبي و60.98% للعلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن الحد الأدنى لـ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية و المعاهد، للشعب العلمية 250 درجة فأكثر ،وهذا يعادل 60.98%، و الحد الأدنى لقبول في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات و المعاهد للشعبة الأدبية 238 درجة، ما يعادل 58.05%.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لحكومية و المعاهد، أن الحد الأدنى المقرر له أعداد الطلاب، للتقديم في المرحلة الثانية من التنسيق للجامعات و المعاهد الحكومية ، يبلغ حوالي350 ألف و 133 طالب، مرشحين للقبول في الشعب العلمية و الأدبية، بواقع الشعب العلمية بشعبتيها العلمية و الرياضية 259 ألف و 445 طالب و طالبة، بالإضافة إلى ترشيح 90 ألف و 688 طالب و طالبة في  الشبعة الأدبية .

وأشار وزير التعليم العالي إلى، أن مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية، يبدأ غداً يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، لافتاً إلى أن التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني مستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم السبت المقبل 19 أغسطس 2023.

بعد إعلان التنسيق.. رسالة مهمة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

وحرص رفعت فياض، الخبير التعليمي، على إعطاء رسائل هامة لأولياء الأمور، وذلك عقب الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة خلال الساعات الماضية. 

وقال “فياض”، إنه كان متوقَعا انخفاض في درجات القبول في تنسيق الكليات 2023 وعلى رأسها كلية الطب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقسم الأدبي تصدرتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ86.4% وتلتها الألسن والإعلام والآثار، معلقا: في القديم كانت كلية الإعلام ثاني أكبر كلية من حيث درجات القبول بعد الاقتصاد والعلوم السياسية.

وعلق: أطمئن أولياء الأمور أنه من لم يجد مكانا في كليات القمة بتنسيق المرحلة الأولى 2023 سيجد مكانا في كليات القمة بالجامعات الخاصة والأهلية، بالتزامن مع بداية تنسيق المرحلة الثانية 2023 غدا الثلاثاء حتى السبت المقبل.

وبشأن توقعات الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية علمي علوم، أردف مدير تحرير أخبار اليوم: تعتبر المرحلة الأكبر في العدد بتاريخ مكتب التنسيق، حيث يتراوح عدد الطلاب في تلك المرحلة 150 ألف طالب/ة، والمجموع سيكون المحدد للمكان الذي سيقبل الطالب.

التعليم العالي: بشرى للحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي

وعقب إعلان تنسيق الثانوية العامة خلال الساعات الماضية، زفت أيضا وزارة التعليم العالي بشرى سارة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية. 

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن من حصل على الثانوية العامة العام الماضي يستطيع التقديم للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية.

وأضاف “عبدالغفار”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الاثنين، أنه تم إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وتابع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن القبول بكليات الطب بإجمالى 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعى 90.12% والصيدلة 89.51%، كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى ، لكلية الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%. 

وأكمل المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 70.61%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الالسن 84.51% والإعلام 83.65% والآثار 80.73%.

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