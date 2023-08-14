البشري 91.34% والأسنان 90.97%.. وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى لكليات الطب 

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة 2023، المسجلين لرغبات المرحلة، موضحًا أنَّ الحد الأدنى لكلية الطب البشري 377.5 درجة بنسبة 91.34%، وكلية الطب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97%، وكلية العلاج الطبيعي 369.5 بنسة 90.12% وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%.

وأكدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بكليات الطب البيطري والإعلام والسياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والزراعة وغيرها من الكليات والمعاهد.

وقال وزير التعليم العالي أن عدد الطلاب 112 ألف طالب المسجلين للمرحلة.

و بلغ عدد الطلاب 2703 لم يتقدموا للمرحلة.

