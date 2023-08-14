المرحلة الثانية تنسيق 2023.. التعليم العالي: الحد الأدنى 58.05% للأدبي و60.98% للعلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، عن الحد الأدنى لـ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية و المعاهد، للشعب العلمية 250 درجة فأكثر ،وهذا يعادل 60.98%، و الحد الأدنى لقبول في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات و المعاهد للشعبة الأدبية 238 درجة، ما يعادل 58.05%.

وزير التعليم العالي: التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني مستمر لمدة 5 أيام لـ المرحلة الثانية



وأضاف وزير التعليم العالي خلال مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لحكومية و المعاهد، أن الحد الأدنى المقرر له أعداد الطلاب، للتقديم في المرحلة الثانية من التنسيق للجامعات و المعاهد الحكومية ، يبلغ حوالي350 ألف و 133 طالب، مرشحين للقبول في الشعب العلمية و الأدبية، بواقع الشعب العلمية بشعبتيها العلمية و الرياضية 259 ألف و 445 طالب و طالبة، بالإضافة إلى ترشيح 90 ألف و 688 طالب و طالبة في الشبعة الأدبية .

موعد تسجيل المرحلة الثانية

وأشار وزير التعليم العالي إلى، أن مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية، يبدأ غداً يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، لافتاً إلى أن التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني مستمر لمدة 5 أيام، حتى يوم السبت المقبل 19 أغسطس 2023.