بسعر جديد .. ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 في مصر

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 بقيمة اجمالية تراوحت بين 40 الف و 75 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي لفئة الـ SUV، وبذلك اصبحت السيارة تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و120 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 في السوق المصري.

مواصفات محرك السيارة ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 وقدراتها الفنية

زودت ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 بمحرك 1500 CC تيربو، يمكنه انتاج 150حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 8 نقلات، بالاضافة إلى متوسط استخدام للوقود بنسبة 6.7 لتر/100 كيلومتر، ومدة للتسارع قدرها 8.6 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لسرعة 100 كم/س.

ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023

اسعار ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 الرسمية في مصر بعد زيادات اغسطس

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 بسعر مليون و120 ألف جنيه بدلاً من مليون و80 ألف جنيه، بزيادة قدرها 40 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 بسعر مليون و185 ألف جنيه بدلاً من مليون و140 ألف جنيه، بزيادة بلغت 45 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023

الفئة الثالثة ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 بسعر مليون و245 ألف جنيه بدلاً من مليون و190 ألف جنيه، مع زيادة قدرت بـ 55 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ميتسوبيشي اكليبس كورس موديل 2023 بسعر مليون و315 ألف جنيه بدلاً من مليون و240 ألف جنيه، بعد زيادة بلغت 75 ألف جنيه.