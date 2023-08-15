عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب ري الأرض الزراعية.. تعدى على جاره بالضرب ومزق جسده

المجنى عليه
المجنى عليه

اختلفوا على مين هيروي أرضه قبل التانى والخلاف حسم بضرب أحدهما وإصابته إصابات بالغة. 

بسبب أولية الري.. تعدى على جاره بالضرب

التقت “ صدى البلد " مع ابراهيم فهيم من قريه المحمدية مركز كفرسعد بمحافظة دمياط   ليروى تفاصيل اعتداء جاره عليه بالضرب المبرح لمجرد اختلافهم عن من فيهم عليه الدور ليروي الأرض الزراعية الخاصة به وعندما أراد ابراهيم ان يروي أرضه لان هذا هو ميعاد الري الخاص به فما كان من جاره إلى أن قام هو ومجموعة من أصدقائه بالتعدى بالضرب المبرح على ابراهيم في الشارع. 

أحدث إصابات بالغة في جسده

ويضيف ابراهيم فهيم انه فوجيء بجاره ينزل من سيارته ومعه عدد من البلطجية من أصدقائه يقومون بالتعدى بالضرب المبرح عليه، مما أصابه باصابات متعددة وجروح قطعية في عصب اليد وأجرى عملية جراحية نتيجة لتلك الاصابات.

يطالب بمحاسبة الجناه

وأشار الى انه قام بتحرير محضر ضد الجناه وبالفعل قد أمرت النيابة بضبطهم واحضارهم وتم احالة القضية إلى محكمة الجنايات بدمياط.

وطالب المجنى عليه ، بحقه وان يتم محاسبة الجناه المتسببين في إصاباته بإصابات بالغة أدت إلى عدم قدرته على العمل.

الصوت الذهبي .. مسابقة دينية بمركز شباب دمياط

 

دمياط الأرض الزراعية اصابات بالغة الجنايات التعدي بالضرب البلطجي الإصابات شباب دمياط عملية جراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

نقطة برتقالية.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون 

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

أشعل النيران في شقيقته وأولادها.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بعين شمس

موضوعات متعلقة

الصوت الذهبي .. مسابقة دينية بمركز شباب دمياط

تداول 37 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ترشيحاتنا

إسهامات الفلاحين في الاقتصاد المصري على طاولة القومي لحقوق الإنسان| صور

ميدالية بطولة أفريقيا وفلوس| ماذا قال وكيل محمد صلاح في التحقيقات

الدولار يسجل 30.84 جنيه| تعرف على أسعار باقي العملات

بوتين يبعث رسالة إلى زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية.. وكيم يرد

بعد القبض عليهم.. الحبس مع الشغل عقوبة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

أفضل آيفون.. أسعار Iphone 14 Pro Max فى السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 8 ملايين جنيه.. حقيبة هيفاء وهبي تثير ضجة على السوشيال ميديا

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

ماذا يحدث عند علاج البواسير في المستشفى

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ