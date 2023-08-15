بسبب ري الأرض الزراعية.. تعدى على جاره بالضرب ومزق جسده

اختلفوا على مين هيروي أرضه قبل التانى والخلاف حسم بضرب أحدهما وإصابته إصابات بالغة.

بسبب أولية الري.. تعدى على جاره بالضرب

التقت “ صدى البلد " مع ابراهيم فهيم من قريه المحمدية مركز كفرسعد بمحافظة دمياط ليروى تفاصيل اعتداء جاره عليه بالضرب المبرح لمجرد اختلافهم عن من فيهم عليه الدور ليروي الأرض الزراعية الخاصة به وعندما أراد ابراهيم ان يروي أرضه لان هذا هو ميعاد الري الخاص به فما كان من جاره إلى أن قام هو ومجموعة من أصدقائه بالتعدى بالضرب المبرح على ابراهيم في الشارع.

أحدث إصابات بالغة في جسده

ويضيف ابراهيم فهيم انه فوجيء بجاره ينزل من سيارته ومعه عدد من البلطجية من أصدقائه يقومون بالتعدى بالضرب المبرح عليه، مما أصابه باصابات متعددة وجروح قطعية في عصب اليد وأجرى عملية جراحية نتيجة لتلك الاصابات.

يطالب بمحاسبة الجناه

وأشار الى انه قام بتحرير محضر ضد الجناه وبالفعل قد أمرت النيابة بضبطهم واحضارهم وتم احالة القضية إلى محكمة الجنايات بدمياط.

وطالب المجنى عليه ، بحقه وان يتم محاسبة الجناه المتسببين في إصاباته بإصابات بالغة أدت إلى عدم قدرته على العمل.