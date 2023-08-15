النظام العسكري في النيجر يستدعي السفير من أبيدجان بعد تصريحات واتارا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن النظام العسكري في النيجر ارسل في استدعاء السفير في أبيدجان، في اعقاب تصريحات رئيس كوت ديفوار، على خلفية التمرد العسكري واحتجاز الرئيس محمد بازوم

وفي تطور مفاجئ، أعلن رئيس دولة كوت ديفوار، الحسن واتارا، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قررت بدء تدخلها العسكري في النيجر "في أقرب وقت".

وأعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية "تبدأ في أقرب وقت ممكن" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.

وصرّح واتارا لوكالة فرانس برس أن "رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن". وقد قررت "إكواس" نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النجيري المخلوع محمد بازوم.