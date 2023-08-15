خلاف على الهواء بين طارق الشناوي وأيمن محفوظ بسبب باربي

اشتعل الخلاف بين الناقد الفني طارق الشناوي والمحامي أيمن محفوظ والذي يطالب بوقف عرض فيلم "باربي" بسبب عرض الفيلم، ليوجه الثاني للشناوي سؤاله عبر مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر فضائية etc قائلا إنت بتروج للفيلم ولا السينما اللي بتعرض الفيلم.

ليقاطعه الشناوي غاضبا، اتعلم الأول إزاي تحاور واتعلم تسمع، وتسمع صح، متابعا، لما الدولة المصرية توافق على عرض الفيلم وأنا أريد هذا الرأي فهذا من حقي، وهذا لا يعني أنني دخلت في الممنوع، أنت محامي ويجب أن تلتزم بالقانون.

وقاطعه محفوظ قائلا أنا صوتي عالي عشان صوت الحق، هذا الفيلم شيطاني ويهدف إلى تغييب الوعي وتمكين المرأة والاستغناء عن الرجل، صارخا الرجولة في خطر.

ليرد الشناوي قائلا: مع كامل احترامي لخبراتك الفنية قراءتك للفيلم لم تكن صحيحة، والفيلم لا يروج لتمكين الرجل ولا للمثلية، وإنما صنع فنيا بشكل جيد جدا، ويحاول كسر الصورة النمطية باربي ومواصفات المرأة الجميلة.