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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلاف على الهواء بين طارق الشناوي وأيمن محفوظ بسبب باربي

فيلم باربي
فيلم باربي

اشتعل الخلاف بين الناقد الفني طارق الشناوي والمحامي أيمن محفوظ والذي يطالب بوقف عرض فيلم "باربي" بسبب عرض الفيلم، ليوجه الثاني للشناوي سؤاله عبر مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور  المذاع عبر فضائية etc  قائلا إنت بتروج للفيلم ولا السينما اللي بتعرض الفيلم.

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رد فعل غير متوقع من الناقد الفني طارق الشناوي على الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

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رد فعل غير متوقع من الناقد الفني طارق الشناوي على الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

 

ليقاطعه الشناوي غاضبا، اتعلم الأول إزاي تحاور واتعلم تسمع، وتسمع صح، متابعا، لما الدولة المصرية توافق على عرض الفيلم وأنا أريد هذا الرأي فهذا من حقي، وهذا لا يعني أنني دخلت في الممنوع، أنت محامي ويجب أن تلتزم بالقانون.

وقاطعه محفوظ قائلا أنا صوتي عالي عشان صوت الحق، هذا الفيلم شيطاني ويهدف إلى تغييب الوعي وتمكين المرأة والاستغناء عن الرجل، صارخا الرجولة في خطر.

ليرد الشناوي قائلا: مع كامل احترامي لخبراتك الفنية قراءتك للفيلم لم تكن صحيحة، والفيلم لا يروج لتمكين الرجل ولا للمثلية، وإنما صنع فنيا بشكل جيد جدا، ويحاول كسر الصورة النمطية باربي ومواصفات المرأة الجميلة.

الإعلامية إنجي أنور الدولة المصرية الناقد الفنى طارق الشناوى برنامج مصر جديدة أيمن محفوظ طارق الشناوى فيلم باربي

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