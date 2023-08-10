رد فعل غير متوقع من الناقد الفني طارق الشناوي على الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في تصوير جزء ثاني من مسلسل جعفر العمد، قائلا: ان جعفر العمدة كان قمه ذروة بين الثنائي محمد رمضان ومحمد سامي لا سيما وانه حقق جماهيرية واعلى نسب مشاهدة، وكنت اتمنى ان يبدأوا تجربة آخرى،

وعن تصريحات المخرج محمد سامي بخصوص انه ظلم في مسلسل نسل الاغراب، قال الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلتمية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاربعاء عبر فضائية etc ان سامي لا ينفي الفشل ولكنه شعر انه وحده من تحمل نتيجة الفشل ، ولكنه عاد بقوة في جعفر العمدة وكانه يعتبره تحدي نجح فيه، ألا أنه بالتأكيد يتحمل المسؤولية الاولى في فشل نسل الاغراب ككاتب ومخرج العمل، ورغم انه جرت العادة ان تحمل الفنانين مسؤولية الفشل، لكن كون ان يحمل الجمهور سامي مسؤولية الفشل فهذا يحسب له، وكذلك في نجاح جعفر العمدة فالنحاج نسب له ، لان الجمهور لاحظ ان النجوم الذي شاركوا معه كان لهم حضور وتواجد امام الكاميرا مختلفة، في مقدمتهم هالة صدقي، ايمان العاصي، منه فضالي.

واضاف " سامي واخد حقه في النجاح فلما يتحمل لوحده الفشل في نسل الاغراب، عليه ان ينظر الي الجانب الاجابي، قائلا: اسمك على العمل الفني يعطي مسؤولية ادبية لذلك انت تحملت الخسارة وحدك".